Karşıyaka Çarşı tedbirlere karşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in korona virüs salgınında 3. zirveyi yaşadığını açıklarken İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti. Özellikle Karşıyaka Çarşısı'ndan gelen görüntüler kaygı uyandırdı. İzmirlilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülse de yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Yeni Asır'ın görüntüleri ilettiği Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün fotoğrafları görünce ilk tepkisi "Aman Allah'ım" şeklinde oldu.

ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE VERİCİ

Görüntüleri ürkütücü olarak değerlendiren Prof. Dr.Özlü, "İzmir gibi bir kentte insanların bu kadar duyarsız olması üzücü" diye konuştu. "BU tablo yurttaşlarımızın maalesef olayın vahametini anlayamadığını gösteriyor" diyen Prof. Dr. Özlü, "Herkes için elbette dışarıya çıkmak için bir sebep vardır. Ancak çok zorunlu değilse çıkmamak lazım. Yani bugünler öyle dışarıda vakit geçirilecek günler değil. Alışveriş vesaire tabii ki ihtiyaçlar olabilir ama zorunlu olmayan ihtiyaç ve alışverişi bu dönemde yapmamak lazım. Gerçekten pozitif çok sayıda bulaştırıcı insan aramızda dolaşıyor. Bu nedenle kalabalıkla sokak, pazar, cadde, mağaza ve AVM'lerde bir araya gelmek ve karşılaşmak çok riskli. Hastaneler ve yoğun bakımlar giderek doluyor. Ağır hastalar var. Ölümler artıyor. Günde 173-180 ölüm var. Yani olay bu kadar vahimken sanki insanların bir şey yokmuşçasına sokaklarda ve caddelerde bu kadar kalabalıklar oluşturması çok üzücü ve endişe verici" dedi.

KAYMAKAM ÇALIŞIR: EN FAZLA CEZA KESTİĞİMİZ YER

Konuyla ilgili Yeni Asır'ın sorularını cevaplayan Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Maalesef çarşımız vapur iskelesi çıkışı ve İZBAN istasyonu arasında olduğu için her zaman böyle manzaralar oluşuyor. Bu açıdan potansiyeli yüksek bir yer. Hatırlarsanız daha önce biz orayı 3 ay kapatmıştık. Şu anda da ilçede en fazla ağırlık verdiğimiz yer orası. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, anonslar yapıyoruz. En fazla ceza kestiğimiz yer de orası. Ancak takdir edersiniz ki, böyle bir kalabalık potansiyeli olan çarşıda sosyal mesafeye her uymayana her an ceza kesmek pratikte mümkün olmuyor" dedi.



'ÇEKMEYİN DÜKKANLAR KAPANIR'

İzmir'de dün Karşıyaka Çarşısı'nın yanı sıra Kıbrıs Şehitler Caddesi, Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmirliler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti. Bu arada Karşıyaka Çarşısı'nda kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.



DENİZLİ VE USAK'TA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Denizli ve Uşak'ta da durum İzmir'den farksızdı. Denizli'de kentin işlek noktalarından Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda zaman zaman yoğunluk oluştu. Meydanda yürüyen vatandaşlardan bazılarının maskeyi doğru takmadığı görülürken, bazılarının ise sosyal mesafeye dikkat etmeden sohbet ettiği gözlendi. Uşak'ta kentin en işlek yerlerinden İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

ERHAN GÜLENÇ