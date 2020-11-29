Soyer’e yakın HDP kurucusundan skandal paylaşımlar

Yeni Asır Gazetesi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda (İDT) PKK elebaşına özgürlük isteyen HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, HDP PM üyesi İbrahim Akın ve HDP PM üyesi Coşkun Üsterci'nin başköşede tutulduğunu ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. Bu arada İDT'nin, HDP ile olan yakınlığını gösteren bir gelişme daha yaşandı. Şu an İzmir Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Seniye Nazik Işık ile yine Soyer'e çok yakın bir isim olan CHP'li Ali Hıdır Uludağ'ın da içlerinde yer aldığı İDT üyelerinin Kasım 2019'da HDP tarafından İzmir'de yapılan sözde 'Demokrasi Nöbeti' eylemine katılarak destek verdiği ortaya çıktı. Bu destek ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafta İDT üyeleri olan HDP kurucularından Ertuğrul Barka ve HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz'ün yanı sıra HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP İzmir İl Eş Başkanı Besriye Tekgür'ün de yer aldığı görüldü.

BARKA'NIN PAYLAŞIMLARI

Öte yandan Soyer'e çok yakın biri isim olan HDP kurucularından Ertuğrul Barka'nın bazı skandal paylaşımları olduğu da ortaya çıktı. Barka'ya ait olduğu belirtilen söz konusu sosyal medya paylaşımlarında açıkça terör örgütü PKK propagandası yapıldığı görülüyor. Barka 28 Haziran 2015 tarihli paylaşımında PKK elebaşı Murat Karayılan'a ait "Bizim de Kobane'deki saldırılara cevap verecek fedai kızlarımız ve oğullarımız var" sözüne yer verdiği görüldü.



Soyer'e çok yakın biri olan HDP'li Ertuğrul Barka, Selahattin Demirtaş ile de oldukça yakın olan bir isim.

Barka'nın 9 Haziran 2015 tarihli bir başka paylaşımında da "Yaşamımda gerçekleştirilmesini istediğin tek şey nedir deseler, Ağrı-Diyadin'deki provokasyonu bozan gerilla komutanıyla tanışmak istediğimi söylerim. Politik bilinç, doğru yorum, doğru davranış. Umarım ve dilerim ki tanışabiliriz bir gün. Neden olmasın ki?" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.