Aksoy’u sona götüren suçlar

İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine 10 bin oy fark atarak CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, göreve geldiğinde hayalinin en fazla iki dönem belediye başkanlığı olduğunu açıklamıştı.

Seçim süreci ve sonrasında ilçede 20 yıl başkanlık yapan Tahir Şahin ile arasında soğuk rüzgarlar esen Aksoy, başkanlık koltuğunda daha 20 ayı dolduramadan hem partisi CHP'den ihraç edilecekken istifa etmek zorunda kaldı, hem de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekim ayında, geride bıraktığı 500 günü Menemen'in arınması olarak değerlendiren Aksoy'u adım adım sona götüren sürecin perde arkasını Yeni Asır araladı.



İLK İŞİ İŞTEN ÇIKARMA OLDU

Serdar Aksoy göreve gelince işe ilk olarak 400'e yakın personeli işten çıkarmakla başladı. Haksız yere işten çıkartıldıklarını belirterek Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunan işçilerden bazıları da belediye önünde açlık grevi yaptı.

Çalışan bazı personelin ikramiyeleri ödenmediği gibi bazılarına da feragatname imzalatılarak maaş ücretleri düşürüldü.

Bu ve benzer şikayetler CHP Genel Merkezi'nde de büyük yankı uyandırdı.

Seçim sürecinde aleyhine çalıştığı için partiden ihraç edilen eski belediye başkanı ve aynı zamanda Menemen Belediyespor Onursal Başkanı olan Tahir Şahin ile yıldızı hiç barışmayan Aksoy, pek çok kez belediye gayrimenkullerinin usulsüzce kiralandığı iddiaları ile karşı karşıya geldi.

Aksoy, belediyeye ait 177 gayrimenkulün Menemen Belediyespor Derneği'ne Şahin döneminde düşük bedellerle kiraya verildiğini ancak hepsinin geri alındığını açıklarken kapı dışarı edilen kiracıların pek çoğu başkan hakkında suç duyurusunda bulundu.



ŞİKAYETLER ARTTI

Tamamlanamayan Perşembe pazaryeri ve pazarcıdan tezgah parası istenmesi gibi protestolara neden olan konular kamuoyunda büyük tepki topladı. Menemen Sevgi Yolu Projesi ihalesi, Kasımpaşa Üst Geçidi yapım işi, belediyedeki 22 çöp kamyonunun 45 aylığına 37 milyon liraya kiralanması, Aksoy'un CHP Menemen İlçe Kongresi'nde terör propagandası yapması, belediyeye milyonlarca liralık dezenfektan alımı yapılması, Aksoy'un

kendisini belediye şirketine 10 bin lira ücretle genel müdür yapması, bazı isimlerin darp edilmesi gibi pek çok olay şikayet konusu oldu. Hatta bu şikayetler parti genel merkezine kadar gitti.



"Görevde 20 ayı doldurmadan hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle CHP tarafından disipline sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediyeye düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandı. Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana hakkında bir çok iddia ile gündeme gelen Aksoy'u cezaevine götüren sürecin son halkası ise 50 milyon liralık hurda yolsuzluğu oldu"



HURDA YOLSUZLUĞU BARDAĞI TAŞIRDI

Bardağı taşıran son damla ise aralarında İYİ Partililerin de olduğu 161 tonluk hurda yolsuzluğu oldu. Operasyondan aylar önce İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi ve Menemen Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Hasan Ünal, sözcülük görevinden istifa etti. İddiaya göre Ünal, gerekçe olarak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın kendisini belediye şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkışı yapıldığı iddiasını araştırması için görevlendirdiğini, yaptığı çalışma sonrası rapor hazırlayıp Çakmak'a verdiğini ancak daha sonra Başkan Aksoy'un yardımcısı Çakmak'a mobing uygulamaya başladığını iddia etti. İddialarla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen 3 vekil yolsuzluktan, paravan şirket kurulmasına, belediye personeli ve meclis üyelerinin tehdit edilmesinden mobbing gibi birçok iddia ile karşı karşıya kaldı. Aksoy'un bugüne kadar 4 firmaya yaklaşık 50 milyon liralık ihale verdiği öne sürülürken, operasyondan günler önce parti yönetimi 'kesin ihraç' istemi ile Aksoy'u Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aksoy da bunun üzerine partisinden istifa etti. İstifadan günler sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Aksoy ile birlikte toplam 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

METİN BURMALI



YARIN: OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR NE DEDİ?