  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Enkazdan çıkan eşyalar, sahiplerini bekliyor

Enkazdan çıkan eşyalar, sahiplerini bekliyor

Son dakika... depreminde, 32 kişinin öldüğü 'nın enkazından çıkarılan eşyalar, 'nca kurulan çadırda muhafaza ediliyor.

Enkazdan çıkan eşyalar, sahiplerini bekliyor

30.11.2020, 13:30

Türk Kızılayı'nın Buca'da kurduğu çadırda, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyalar yer aldı.

Afetin ardından depremzedeler, bazen yakınlarına ait fotoğrafları bazen de kıyafet ya da ayakkabılarını bulmak için çadıra geldi.

Çadırdaki masaların üzerine yayılmış aile fotoğraflarının yanı sıra çeşitli ev eşyaları, kitaplar, giysi ve ayakkabılar dikkat çekti. Türk Kızılayı yetkilileri, depremden sonraki günlerde çadırın daha sık ziyaret edildiğini söyledi.

Son günlerde ise ziyaretçinin giderek, azaldığı belirtilirken, çadırın birkaç hafta sonra toplanacağı bildirildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enkazdan çıkan eşyalar, sahiplerini bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA