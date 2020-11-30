Kadın emeğine üniversite desteği

KUŞADASI Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK), ambalaj tasarımı için Yaşar Üniversitesi ile iş birliği projesine imza attı. Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Nazlı Gürgan'ın, Kuşadası endemik bitkisi olan tülüşah çiçeği ve kadınlardan esinlenerek tasarladığı logo ve desenlerle, kooperatif üyesi kadınlarca bez çanta, şal, tişört gibi farklı ürünler üretilmeye başlandı. Dr. Nazlı Gürgan, üretimi sürdürülen KUŞAKK ürünlerine, Kuşadası Kaleiçi mağaza, Kuşadası AVM satış noktaları ve internet üzerinden ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.