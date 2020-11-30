  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen 'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış kaydedilen 'in işlek noktalarının kalabalık olduğu görüldü.

Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

30.11.2020, 18:00

Kentte Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi bölgelerde insan yoğunluğu gözlendi.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

Güneşli havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra sahil bandı ve parklarda kalabalığın artması nedeniyle polis ekipleri, tedbirlere yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

HES KODU EŞLEŞTİRME KUYRUĞU

Öte yandan kent içi toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart'ın HES kodu ile eşleştirilmesi işleminde son gün olması nedeniyle ESHOT başvuru noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

İnternet üzerinden de yapılabilen eşleştirme işleminde kart sorunu yaşayan veya interneti olmayan vatandaşların yaptığı başvurular sırasında sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA