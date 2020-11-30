Türk doğal taşları Vietnam’a dijital ortamda satıldı

YILLIK 1.9 milyar dolarlık ihracatla dünya üçüncüsü olan Türk doğal taş sektörü, dünya liderliği hedefine ulaşmak için pandemi döneminde dijital pazarlamaya yöneldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı "Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti"nde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda, Türk doğal taş ihracatçıları artırılmış gerçeklik teknolojisiyle doğal taşlarını ithalatçılara tanıttı. EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Hedefimiz Vietnam'ın doğal taş ithalatından daha fazla pay almak" dedi.