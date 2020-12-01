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Gizem öğretmen sırlarıyla gitti

Gizem öğretmen sırlarıyla gitti
Giriş Tarihi: 1.12.2020

İZMİR'DE yaşayan 30 yaşındaki vekil öğretmen Gizem Sancaklı, önceki gün ailesiyle birlikte kaldığı Karayolları Lojmanları'nın balkonundan atladı. Gizem Sancaklı'nın kardeşi Batuhan Sancaklı ablasını oturdukları evin aşağısında yerde yatar vaziyette görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç öğretmen Sancaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis genç kızın intihar nedenini araştırırken Sancaklı'nın yakınları intihar sonrası büyük şok yaşadı. Gizem Sancaklı'nın cenazesi pazar günü toprağa verildi.

FATİH ŞENDİL

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