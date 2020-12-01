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Haberler İzmir Kanseri yendi ama Kovid-19’a yenildi

Kanseri yendi ama Kovid-19’a yenildi

Dünya genelinde etkili olan Kovid-19 can almaya devam ediyor. Virüsün son kurbanlarından biri de İzmirli genç müzisyen oldu. Balkan camiasının yakından tanıdığı Büyük, yeni atlattığı lenf kanserinin de etkisiyle hayatını kaybetti.

Kanseri yendi ama Kovid-19’a yenildi
Giriş Tarihi: 1.12.2020

İzmir'in Bornova ilçesin-de yaşayan Balkan köken-li genç müzisyen Berkay Büyük, korona virüs sebe-biyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Berkay Büyük uzun süredir lenf kanseriyle mücade-le ediyordu. Eylül ayında durumu ciddileşen Büyük, yeniden hasta-neye kaldırıldı ve tedavi edildi.

TEDAVİSİ İYİ GİTMİŞTİ

Ardından taburcu olan ve rutin kontrolleri devam eden Ber-kay Büyük'ün geçtiğimiz günler-de korona virüse yakalandığı tes-pit edildi. Diğer hastalığının da etkisiyle durumu ağırlaşan Büyük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç müzis-yenin ani ölümü yakınla-rını ve sevenlerini yasa boğdu. Müzisyen Cey-hun Üsküp, meslektaşı ve yakın arkadaşı olan Ber-kay Büyük'ün ölümünü sosyal medya hesabın-dan duyurdu. Üsküp, "Kardeşim gibi sev-diğim müzik camia-sının usta isimlerin-den Berkay'ın ölüm haberini aldım. Lenf kanseriyle baş ederken koro-na bırakmadı. Kardeşi-miz seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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