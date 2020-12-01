  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Menemen’de kurayla başkan vekili seçildi!

Menemen’de kurayla başkan vekili seçildi!

“Zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski ’li Başkanı ’un yerine mecliste başkan vekili seçimi yapıldı. 5. turun sonunda ve adayları 15’er oy alınca kuraya kaldı. Kura sonucu başkan vekili Millet İttifakı adayı oldu.

Menemen’de kurayla başkan vekili seçildi!

İHA

01.12.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020,17:06

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından, meclis yeni belediye başkan vekilini seçti. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP, 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekili seçti. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise Aydın Pehlivan oldu. 5. tura kalan seçimlerde Deniz Karakurt ve Aydın Pehlivan 15'er oy aldı, bir oy ise boş çıktı. 15 dakikalık molanın ardından kura seçimi yapıldı. Buna göre kuradan çıkan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili oldu.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

Aksoy görüntüleri silin talimatı vermiş Menemen’de büyük satranç CHP'li Menemen Belediyesi'ndeki vurgunda detaylar belli oldu! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı Menemen'deki vurgunda tutuklanan İYİ Partili Çama 'asgari ücretliyim' dedi, Maldivler'de fotoğrafları çıktı Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e gelecek yüzü kalmadı Yolsuzluk ittifakı tutuklamayla bitti CHP, Menemen’de ‘Çiğli’ sendromuna kapılabilir! AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Yaşananlar İzmir halkının hakkını gasptır CHP’den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy cezaevine gönderildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de kurayla başkan vekili seçildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA