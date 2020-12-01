Tsunamiden sonra ikinci darbe İZSU’dan

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık büyük deprem sonrasında tsunami felaketiyle karşı karşıya kalan Sığacık esnafını şimdi de su faturaları vurdu. Normal koşullarda 100 ile 150 TL arasında gelen su faturaları, esnafın dükkanlarında oluşan balçığın ve pisliğin temizlenmesinde şebeke suyunu kullanması nedeniyle geçtiğimiz ay neredeyse 4 katı fazla geldi.

'BU BORÇ SİLİNEMEZ Mİ?'

Bölgedeki vatandaşları ziyaret ederek konuyu gündeme taşıyan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "İZSU'nun faturalarını görünce vatandaşlarımız ve esnafımız şoka uğradı. Depremle ilgili böyle konuları gündeme pek getirmek istemiyoruz ama ortada mağduriyet varsa, toplumun bir beklentisi varsa, bizler de o sesi ilgili yerlere ulaştırıp gereğinin yapılması ve mağduriyetin giderilmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız. Halkımız Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'den destek beklerken tam tersi bir durumla karşılaştılar. Hayal kırıklığı ve üzüntüyü birlikte yaşadılar" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 aylık su borçlarını silmesinin çok yerinde bir karar olacağına değinen Başkan Aydın, "Borçların silinmesi sanıyorum ki kamuoyu vicdanını rahatlatan bir karar olur. Ya da pandemi süreci için askıda fatura kampanyası var. O sistemde tsunami mağdurları için özel bir sekme açılabilir. Ama bir şekilde hala toparlanmaya çalışan esnafımızdan bu ayki su ödemelerini almamak en doğru karar olacaktır" ifadelerine yet verdi.



'BELEDİYE MECLİSİNE TASIYACAGIZ'

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunan Ahmet Aydın, "Sayın Soyer umuyoruz ki gereken adımı atacaktır. Bizler bu hafta gerçekleşecek Seferihisar Belediyesi Meclisi'nde konuyu gündeme getirerek, önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de önerge vereceğiz" dedi.

Mert ALPDÜNDAR