Başkanvekili kuradan çıktı

MENEMEN Belediyesi'nde CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından dün seçim yapıldı. Belediye Meclisi'nde CHP'li 15, AK Partili 10, İYİ Partili 3, MHP'li 2 ve bir bağımsız üye başkanvekilini seçti. 18 meclis üyesi ile temsil edilen CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı CHP'li Deniz Karakurt'u aday gösterdi.



DENİZ KARAKURT KAZANDI

12 üyeyle temsil edilen AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise Aydın Pehlivan'ı aday yaptı. Seçimde CHP büyük şok yaşadı. Çünkü Karakurt, Millet İttifakı'nın meclis üyesi sayısı açısından açık ara üstünlüğüne rağmen Pehlivan karşısında seçimi ancak kurayla kazanabildi. İlk turda Karakurt 17 oy alırken Pehlivan 14 oy aldı. İkinci oylamada bu tablo 16-15 olarak değişti. 3. turda ise her iki aday da 15 oy aldı. Son seçimde de eşitlik bozulmadı. En son çekilen kurada ise kazanan Deniz Karakurt oldu.



YAKINDAN TAKİP ETTİLER

BELEDİYE meclisi birinci başkanvekili Mehmet Karabiniş başkanlığındaki toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da takip etti. Bu isimlerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da belediyeye geldi.



MERT ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN

