Garson deşifre etti örgütün ağı çöktü

İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanması gizli tanık 'Garson'un savcılığa teslim ettiği iki mikro SD karttaki bilgiler doğrultusunda deşifre edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilk olarak FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik dün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleşti. İzmir merkezli 39 ilde, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen yöneticilerle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde 70'i muvazzaf 82 kişinin yakalanması için harekete geçildi. Operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 62'si muvazzaf 72 uzman çavuş gözaltına alındı.

44 ESKİ POLİS YAKALANDI

İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen ikinci operasyon ise Ankara'da yakalanan gizli tanık 'Garson'dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasıyla başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık 'Garson'un teslim ettiği iki mikro SD kartta 15 Temmuz sonrası görevden ihraç edilen 44 eski polis memurunun FETÖ'nün sözde mahrem imamları ile irtibatı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. İki mikro SD kart üzerinde yapılan incelemede 22 bin 885 doküman, elektronik tablolama, grafik ve sunum dosyası tespit edildi. 4 bin 700 civarında FETÖ mensubunun bilgilerinin yer aldığı iddia edilen SD kartta, 'TÜM LİSTE KİTABI' başlığı altında, Emniyet personelinin FETÖ açısından derecelendirildiği, FETÖ mensubu olan/ olmayan tüm personelin ayrımının yapıldığı ortaya çıktı. 2016 Nisan ayında hazırlanan bu listede, tüm görevli personelin adı, soyadı, medeni durumu, sicili, göreve başlama yılları, TC kimlik numaraları, mezuniyet durumları ve adres bilgilerinin yer aldığı ifade edildi. Personelin, 'Polis Akademisinden yeni mezun', 'cuma namazlarını kılan', 'örgüt mensubiyeti olan ancak örgüte bağlılığı alt seviyede', 'cemaat mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede' şeklinde gruplara ayrıldığı da ifade edildi. FETÖ'nün mahrem imamlar arasında hiyerarşik yapıyı belirginleştirmek amacıyla AAA, AA, A, BB, B ve C şeklinde sınıflandırmaya gittiği öğrenildi.





ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

OPERASYONUN Ankara ayağında FETÖ içerisinde faaliyet gösteren, gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı 20 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 12'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 17-25 Aralık sonrası istifa edip daha sonra FETÖ operasyonlarında yakalanarak, tutuklanan Bingöl eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlunun da bulunduğu öğrenildi.





848 ASKERE İHRAÇ TALEBİ

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delillerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi. İhracı istenen isimler arasında muvazzaf olarak görev yapan 18 albay ile 2 yarbay bulunduğu kaydedildi.

FATİH ŞENDİL / METİN BURMALI