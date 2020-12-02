İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler olacak? İşte 2 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....