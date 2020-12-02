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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Çarşamba!

'de elektrik kesintisi 2 Aralık Çarşamba!

'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 2 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Çarşamba!

02.12.2020, 09:02

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler olacak? İşte 2 elektrik kesintisi detayları....

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