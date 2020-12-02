İzmir'de elektrik kesintisi 2 Aralık Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler olacak? İşte 2 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 2 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde kesintiler olacak? İşte 2 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
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