Konuşarak ameliyat oldu güle oynaya evine döndü

İZMİR'DE 3 çocuk, 6 torun sahibi emekli İhsan Gökçe'ye, geçirdiği beyin kanaması sonrasında acil ameliyat önerildi. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran 85 yaşındaki Gökçe'yi muayene edip raporlarını inceleyen Beyin Cerrahı Doç. Dr. Ali Akay, "uyanık cerrahi" yöntemini sundu. Bu yöntemle ameliyat olan Gökçe, sağlığına kavuştu.

'DUYUNCA İNANAMADIM'

Birçok kronik hastalığı olduğu için genel anestezi uygulanamayan İhsan Gökçe, operasyon boyunca konuşturuldu. Sohbet eşliğinde geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Gökçe, "Konuşa konuşa ameliyat oldum, güle oynaya evime döndüm. Bunca hastalıkla genel anestezi alsaydım dünyam değişebilirdi" dedi. Doktorunun uyutmadan, konuşa konuşa ameliyat edeceğini söylediğinde inanamadığını dile getiren Gökçe, "Şimdi çok iyiyim, torunlarımla zaman geçiriyorum. Uyanık ameliyata baştan inanmadığım ve inanmayacaklara da göstermek için doktorumla birlikte ameliyattan hemen sonra fotoğraf çektirdim. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.