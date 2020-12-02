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Haberler İzmir PKK Sincar’dan silinecek

’dan silinecek

PKK Sincar’dan silinecek
Giriş Tarihi: 2.12.2020

IRAK yönetimi, resmi güvenlik güçlerinin Musul'a bağlı Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını bildirdi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, plan sayesinde ilçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin sağlanacağı kaydedilerek, "Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor.

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