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Haberler İzmir İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı! Avusturya'daki saldırılarla bağlantılı...

'de operasyonu: 11 gözaltı! 'daki saldırılarla bağlantılı...

'de gerçekleştirilen terör örgütü operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 'daki terör saldırısı ile bağlantılı bir kişi ile irtibatlı olduğu belirlendi.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı! Avusturya'daki saldırılarla bağlantılı...

03.12.2020, 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020,11:04

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp dava açılan ve halen yargılaması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Ebu Haris kod adını kullanan Ramazan O.'nun bir kitabevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla terör örgütüne eleman kazandırmak için sohbet toplantıları düzenlediği ve Youtube üzerinden yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyeti ile ilgili kullanmak üzere yardım topladığı belirlendi.

AVUSTURYA'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Ramazan O.'nun ayrıca Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı tespit edildi.

Ramazan O. ve bağlantılı 12 kişiye ait ev ve işyerlerine yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 1 av tüfeği ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

OPERASYON, "BAZI SELEFİ DERNEKLERİN SİLAHLANDIĞI" İDDİALARININ İZMİR AYAĞI

Öte yandan operasyonun, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "bazı selefi derneklerin silahlandığı" iddiaları sonrası yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ayağına yönelik olduğu da öğrenildi.

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