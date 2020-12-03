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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Perşembe!

'de elektrik kesintisi 3 Aralık Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 3 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Perşembe!

03.12.2020, 09:08

3 Aralık tarihli elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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