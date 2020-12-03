GDZ Elektrik 3 Aralık tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 3 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik 3 Aralık tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.