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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 3 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

03.12.2020, 09:08