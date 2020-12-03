  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! İlaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti

'de şüpheli ölüm! İlaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti

'in Buca ilçesinde ilaç aldıktan sonra fenalaşan epilepsi hastası bir kişi hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de şüpheli ölüm! İlaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti

03.12.2020, 08:35

Olay, Yeşilbağlar Mahallesi 647/31 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın zemin katındaki evinde meydana geldi. Epilepsi hastası Serdar G. (39) önceki gün Aydın'dan imam nikahlı olduğu ileri sürülen eşinin evine geldi. Dün akşam saatlerinde ilaç aldıktan sonra uyuyan Serdar G.'nin fenalaştığını gören imam nikahlı eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı müdahalede Serdar G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Serdar G.'nin ölümü şüpheli bulundu. Serdar G.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, Serdar G.'nin her ay düzenli olarak Aydın'dan ilaç yazdırmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de şüpheli ölüm! İlaç içtikten sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA