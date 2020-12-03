İzmir'de vaka sayısı yüzde 50 arttı! Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya il sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Koca toplantı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürlerimizle online görüşmemizi tekrarladık. Bu illerimizde salgının seyrini yakından takip ediyoruz" dedi.

3 İLDE YÜZDE 100 VAKA ARTIŞI VAR

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı, Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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