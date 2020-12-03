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Haberler İzmir Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

otoparkına silahlı saldırı

’de, otoparkına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına silahlı saldırı

İHA

03.12.2020, 08:33

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otopark içerisinde bulunan konteynere çok sayıda mermi isabet ederken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay, akşam saatlerinde Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otopark içerisinde bulunan konteynere 4 adet mermi isabet ederken, otoparkın güvenliğinden sorumlu emekli polis Selahattin Balsak olaydan yara almadan kurtuldu. Olayda konteyner içerisinde bulunan buzdolabına da mermi isabet ettiği öğrenilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri bölgede şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlatırken, konteyner içerisindeki güvenlik kamerası da ekiplerce incelenmeye alındı. Adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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