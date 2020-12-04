Ailesinden ilham alarak isaret dili egitmeni oldu

İZMİR'İN Urla ilçesinde işitme engelli anne ve babasıyla yaşayan Deniz Serin (18), çocukluk hayalini gerçekleştirerek işaret dili eğitmeni oldu. Küçük yaşta öğrendiği işaret dili sayesinde anne ve babasına günlük işlerinde yardımcı olan, dışarıda onlara tercümanlık yapan Serin, ailesi için gurur kaynağı oldu.



"OTURUP AĞLADIM"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarih bölümünü kazanan ancak okullar uzaktan eğitime geçtiği için ailesinin yanında kalmaya devam eden Serin, bu yıl bir hayalini daha gerçekleştirdi ve işaret dili eğitmenliği belgesi aldı. Serin, "Şimdi iki grupla çalışıyorum. Onlara bir şeyler öğretmek benim için bir zevk. Bana kalsa yeryüzündeki herkese işaret dili öğretirim. Etrafımda kimi görsem, bir kelime, iki kelime işaret dili öğretiyorum" dedi. Salgın ülkemizde ilk yayılmaya başladığı zaman Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Artık okullarımıza işaret dili eğitimi de koyacağız" açıklamasını hatırlatan Deniz Serin, "Gerçekten oturup ağladım. Hedeflerimde hala çok fazla sosyal sorumluluk projesi var. Fakat tek başıma yapamayacağım 2-3 projem var. Bunlar için yardım istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve sanatçı Haluk Levent'le tanışmak, onlara projelerimi yüz yüze anlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.