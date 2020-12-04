“İzmir depremi daha gerçekleşmedi”

Olası depremlerle ilgili konuşan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul, İzmir ve Malatya için uyarılarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Görür, "İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak. İzmir'de de halen deprem bekliyoruz" dedi. Önceki yıllarda yaşanan depremlerin tekrar edebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Görür, "Dolayısıyla Elazığ-Malatya arasında kol kırıldığı zaman Çelikhan- Erkenek bölgesine dikkat etmek gerekir. Bir de tarihi depremlere bakarız. Tarihte ne olmuşsa günümüzde de benzer şeyler olabilir. Gerçekten de o bölgenin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Hangi yer bilimciye sorsak sıkıntılı olarak sayacaklarının arasında Çelikhan- Erkenek, Maraş-Türkoğlu yöresini sayar. Zaman varken yerel yönetimlerin, halkın hazırlık yapmasında fayda var" ifadelerini kullandı.



ESKİSİNDEN DAHA HASSAS

İzmir'in eskiye nazaran deprem anlamında daha hassas olduğunu ifade eden Görür, "Asıl deprem üretecek fay İzmir fayıdır. Daha o fay kırılmadı. O kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Özellikle İzmir yarımadası üzerinde kuzey güney yönlü olan fayları önemli ölçüde etkilemiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.