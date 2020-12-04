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'de korkutan

Son dakika haberi... ve çevresinde hissedilen bir meydana geldi. verilerine göre saat 12.34'te açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.

İzmir'de korkutan deprem

04.12.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020,13:55

Son dakika haberi... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi. Depremin aynı şekilde Manisa, Aydın, Uşak gibi şehirlerde de hissedildiği açıklandı.

AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkezinin Yunanistan'ın Samos Adası olduğu ifade edildi. İzmir'de yaşanan deprem Manisa, Aydın, Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de yaptığı açıklamada, İzmir'de hissedilen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ifade ederken derinliği ise 5 KM olarak belirtti.

30 EKİM'DEKİ DEPREM, İZMİR'İ VURMUŞTU
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış, çok sayıda bina da hasar görmüştü. Depremde 100'den fazla kişi de yaşamını yitirmişti.

Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi İzmir depreminin ardından ağır hasarlı binalardan 58’inin yıkımı tamamlandı İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

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