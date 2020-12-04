İzmir'de S plaka çıkmazı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde servis taşımacılığında kullanılan 'S' plakalı araç sayısının arttırılması için ihale düzenlemeye karar verdi. 400 yeni 'S' plakalı araç için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ihaleye çıkartacağı plakaların tanesini KDV hariç 400 bin lira muhammen bedelle satmaya karar verdi. İhale 9 Ekim'de Fuar Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. UKOME Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda açılan ihalede 301 'S' plaka satıldı.

SERVİSÇİLER KARŞI ÇIKTI

Korona virüs salgını nedeni ile zaten aylardır iş yapamayan servis sahipleri de 'İhtiyaç var' bahanesi ile ihale yerine korsana karşı çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekerek ihaleye karşı çıktı. Servisçiler, CHP'li Başkan Tunç Soyer'e seslerini duyurmak için Bayraklı ve Konak Tünelleri'nden Büyükşehir önüne kadar araç konvoyu oluşturup, belediye önünde yaptıkları açıklamada ihaleden vazgeçilmesini istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, avukatı Aybars Karakırık aracılığı ile UKOME Genel Kurulu'nun ihale yapma yetkisinin bulunmadığını gerekçe göstererek, belediye aleyhine bireysel dava açtı. İzmir 6. İdare Mahkemesi de yetki unsuru yönünden ihalenin hukuka uygunluk taşımadığı kanaatine vararak, Mert'i haklı buldu ve ihalenin iptaline karar verdi. İptalle birlikte ihalede 200 milyon lirayı kasasına koyan belediyenin bu paraları nasıl geri iade edeceği merak konusu oldu.





MAHKEME İPTAL ETTİ

KORONA virüs tedbirleri ile birlikte servisçi esnafının yaklaşık 9 aydan beri iş yapamadığını aktaran Mert, "Biz tekerimiz döndükçe para kazanıyoruz. Belediye bu süreçte yaptığı ihale ile zaten mağdur olan bizlere bir mağduriyet daha yarattı. İki kez eylem yaptık ancak bizi dinlemediler. Büyükşehir Belediyesi bu plakaları dağıttı ve alan arkadaşlarda servis yapmaya başladı. Hatta kimileri de kiraya verdi. Belediye kasasına 120 milyon gibi bir para girdi. Eğer Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında para yoksa yani paralarını geri alamazlarsa bu arkadaşlar da mağdur olacak. Biz bu davada haklı olduğumuzu biliyorduk ve mahkeme de bizim lehimize karar verdi" diye konuştu. Avukat Aybars Karakırık da, "Bu karar için Danıştay'da temyiz yolu açık ancak biz bu kararın burada da onanacağını düşünüyoruz. Müvekkilimiz Erdem Mert, verilen plakaların toplatılması için belediyeye dilekçe verecek. İlk UKOME toplantısında da kararın hayata geçirileceğini umuyoruz. Plaka alan arkadaşlar da mağdur olmamak için buna yol açan sorumlulardan zararlarını tazmin edebilirler" dedi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, oda olarak açtıkları davanın hala devam ettiğini belirterek, "Biz baştan beri bu ihaleye karşıyız ve ihale iptal oldu" diye konuştu.

Metin BURMALI

400 S plaka alınmasına yönelik ihale kararı UKOME’den geçti