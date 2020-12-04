İzmirlilerin ‘enişte’si hayata veda etti! Erkin Abi'yi kaybettik

Türk basınının çınarı Yeni Asır değerli bir kalemini kaybetmenin acısını yaşıyor. Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü'nü 16 yıl boyunca başarıyla yürüten duayen gazeteci Erkin Usman, Yeni Asır Gazetesi'nde 1968 yılında sayfa sekreteri ve editör olarak işe başladı. Erkin Usman, gazetecilik mesleğinin her kademesinde başarıyla görev aldı. Yöneticilik yaptığı yıllarda birçok genç ve başarılı kalem yetiştiren Erkin Usman, Yeni Asır Gazetesi'ndeki "Pota" isimli köşe yazılarında değindiği birçok güncel konuyla ilgili yorumlarıyla okurlarının ufkunu açtı. Son röportajı Anadolu Ajansı'na 2 yıl önce veren Erkin Usman, "Bu mesleğin emeklisi olmaz, en son tabuttur. Evde oturan bir gazeteci düşünemiyorum. Mezara kadar gazetecilik yapmak istiyorum." demişti bu dediğini de fiilen yerine getirdi.

MESLEĞİNİ İLK GÜNKÜ AŞKLA YAPTI

15 Aralık 1938 yılında Karşıyaka'da dünyaya gelen Erkin Usman lise yıllarında başladığı gazetecilik serüveninde daha 20'li yaşların başında Ekspres Gazetesi'nin yazıişleri müdürlüğünde bulundu. Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü'nü başarıyla yürüten Erkin Usman, 1968 yılında Yeni Asır'da sayfa sekreteri ve editör olarak işe başladı. Daha sonra Yaşar Holding'in satın alıp yenilediği Ekspres Gazetesi'ne yazı işleri müdürü olarak dönen Erkin Usman, bu gazetenin kapandığı 1979 yılına kadar görevini yürüterek Türkiye'nin en uzun süreli Yazı İşleri Müdürü unvanına sahip tek gazeteci oldu. Daha sonra Yaşar Holding tarafından kurulan Gazete Ege'de "Pota" isimli köşe yazıları yazan Usman, bu gazetenin kapanmasıyla 1999 yılında, "Pota"sıyla birlikte Yeni Asır'a taşındı. İzmir'de lise yıllarında okul gazetesinde yazılar yazmaya başlayarak gazeteciliğe adım atan 82 yaşındaki Erkin Usman, 65 yıl boyunca ilk günkü aşkla Yeni Asır'da sürdürdüğü mesleğine ciddi sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl ara vermişti.

GAZETECİLİKTEN 65 YIL HİÇ KOPMADI

Çocuk yaşlarda babasını kaybedince edebiyata yönelen Erkin Usman, Karşıyaka Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyken okul yönetimi tarafından çıkarılan duvar gazetesinde kentle ilgili güncel yazılar yazmaya başlamıştı. Arkadaşlarından destek görünce gazetecilik mesleğine ilgi duyan Usman'ın, okul gazetesinde yazdığı yazıları yerel yayın yapan Ege Ekspres Gazetesi'nde de yayımlanmıştı. Mesleğe olan sevgisi, gazete yönetimini de etkileyince lise son sınıfta aynı gazetede muhabir olarak çalışmaya başlayan Usman, 21 yaşında gazetenin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Kısa sürede imza attığı haberlerle herkesin dikkatini çeken Usman, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde üniversite eğitimi almasına rağmen çok sevdiği gazetecilik mesleğinden kopamadı. "Pota" ismini verdiği köşesiyle kentte yayın yapan birçok yerel ve ulusal gazetelerde yazılar yazıp, yöneticilik yapan Usman, 1971 ile 1985 yılları arasında Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi.







GÜNİZ SOKAK'TA SOHBET

Yeni Asır Köşe Yazarı Erkin Usman, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in Ege'de en sevdiği gazeteciydi. Sık sık Ankara'ya çağırır, İzmir'e geldiğinde de Usman'la bir arada olmaktan sohbet etmekten hoşlanırdı. Yine bir gün Demirel, Ankara'ya giden Usman'ı Güniz Sokak'taki evine davet etmiş, gece yarılarına dek mükellef bir sofrayla ağırlamış. Sofrada bir kuş sütü eksik. Bizim Erkin Usman da yemekte muhabbet koyulaşırken, bu görkemli ziyafetin altında kalmak istememiş, "Benim hanım da çok güzel bazlama yapar" deyivermiş. Demirel'de hafıza müthiş, bazlamayı koymuş aklının bir köşesine. Bir yıl sonra İzmir ziyaretinde Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'e, "Gardaşım, gidelim Erkinlerin evine, hanımı bize bir güzel bazlama yapsın" deyivermiş.







GENÇ MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK OLDU

SAĞLIKLI olduğu günlerde Yeni Asır'da ilerlemiş yaşına rağmen ilk günkü aşkla mesleğini sürdüren Erkin Usman, her gün sabah erken saatlerde mesaiye gelir, bilgisayarında köşe yazısını yazar, daha sonra da ziyaretçilerini kabul edip onlarla sohbet eder, dertlerini dinler ve çözüm odaklı yazılar yazardı. Her kesim tarafından sevilen Usman, gazeteciliğin inceliklerini genç meslektaşlarına anlatırdı. Gündem toplantılarında gazetenin sayfa düzeniyle ilgili uyarılarda bulunan Usman, çalışma azmiyle meslektaşlarına örnek olmuştu.



MENDERES VE DEMİREL'Lİ YILLARDA TARİHE TANIKLIK ETTİ

1960 darbesinden sonra merhum Başbakan Adnan Menderes'in yargılanmaya başladığı Yassıada'daki duruşmaları da takip eden Usman, babasının yakın arkadaşı olan Menderes'in orada yaşadıklarına şahit olunca çok üzülmüş ve meslek hayatı boyunca o yılları bir türlü unutamadığı için Menderes'in hayatını bir kitapta toplamıştı.



Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in, Ege Bölgesi'nde en çok sevdiği gazeteci Erkin Usman'dı. Erkin Usman'ın Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü yaptığı yıllarda da rahmetli Demirel, Erkin Usman'ı bazen Ankara'ya yanına çağırır bazen de kendisi İzmir'e geldiğinde ziyaret edip uzun uzun sohbet ederdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

İzmirlilerin 'Enişte' lakabıyla bütünleşen duayen gazeteci Erkin Usman'ın vefatı, ailesi, yakınları ve basın camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Medical Park İzmir Hastanesi'nde 82 yaşında hayata gözlerini yuman Erkin Usman, 65 yıl boyunca gazetecilik mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürdü. Karşıyaka Mavişehir'de adı bir sokağa verilen Erkin Usman'ın cenazesi bugün (Cuma) saat 12.00'de Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.