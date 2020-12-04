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Kaybolan ceylanın akıbeti belli oldu

Kaybolan ceylanın akıbeti belli oldu
Giriş Tarihi: 4.12.2020

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı ceylanı veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki şüpheliye, 24 bin lira ceza kesildi.
Operasyonla yakalanan şüpheliler, ceylanın yolda öldüğünü ve onu gömdüklerini ileri sürdü. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler-Seferihisar kara yolunda, 24 Kasım'daki kazanın ardından yaralı ceylanı, veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.



GÖMDÜKLERİ YERDE ÇIKMADI
YAPILAN incelemeler sonucunda ceylanın bölgedeki veteriner kliniklerine götürülmediği tespit edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sürücü M.K. ile arkadaşı Y.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, veterinere götürmek için aldıkları ceylanın yolda öldüğünü ve ceylanı gömdüklerini öne sürdüler. Yapılan araştırmada ceylan, şüphelilerin gömdüklerini söyledikleri yerde bulunamadı.
Ceylanı Milli Parklar'a teslim etmedikleri için 24 bin lira ceza uygulanan şüpheliler, serbest bırakıldı.

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