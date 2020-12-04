  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Yıkıcı depremin ardından 'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmalarını havadan görüntüledi.

Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

04.12.2020, 17:50

Ege Denizi'nde geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan binaların yanı sıra bir çok binada da 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede hasar oluştu. Depremde ağır hasar gören binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı. Kalan diğer ağır hasarlı binaların da kontrollü olarak yıkımı için çalışmalar sürüyor. Yıkım işlemleri drone ile havadan görüntülendi.

Depremin ardından İzmir'e gelip incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması gereken bina sayısını 506 olarak açıklamıştı.





Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıkıcı depremin ardından İzmir'deki ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA