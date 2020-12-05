YUNANİSTAN'IN Samos Adası'nda dün saat 12.34'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi. Sarsıntı, 30 Ekim'deki depremde 117 kişinin yaşamını yitirdiği kentte, korkuya neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre yerin 9.90 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir'in özelikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok noktasında hissedildi.
4.1’lik deprem Izmirlileri korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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