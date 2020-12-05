Adli görüşme odalarının sayısı 90’a yükseldi

ADALET Bakanlığı, suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için 70 ildeki 86 adliyede 90 adli görüşme odası oluşturdu. Alınan bilgiye göre, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda bugüne kadar 22 bin 150 görüşme gerçekleştirildi.

UZMAN EŞLİĞİNDE

Görüşmelerde hakim ve savcılar, mağdurların ifadelerini gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip etti. Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletti, uzmanlar da bu soruları mağdurlara psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktardı. Uygulama çerçevesinde uzmanlar eşliğinde beyanları alınan mağdurların psikolojik durumlarında olumsuzluk yaşanmaması amaçlandı. Adli görüşme odalarında sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlandı.