Erkin Usman’a son veda

Yeni Asır Gazetesi'nde uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yapan ve bir süredir tedavi gördüğü Medical Park İzmir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden Erkin Usman, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. 65 yıl boyunca gazetecilik mesleğini sürdüren Erkin Usman'ın cenazesine, eşi Gül ve oğlu Uraz Usman, yakın akrabaları, dostları ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mis-ket Dikmen katıldı.

İZMİR'İN 'ENİŞTE'Sİ DUAYEN GAZETECİ TOPRAĞA VERİLDİ

Erkin Usman'ın cenazesine, pandemi tedbirleri gereği sadece ailesi ve yakın dostları katıldı.

İzmirlilerin ‘enişte’si hayata veda etti! Erkin Abi'yi kaybettik