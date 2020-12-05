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Haberler İzmir Erkin Usman’a son veda

’a son veda

İzmirlilerin ‘Enişte’ lakabıyla tanıdığı duayen gazeteci yazar (82), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Erkin Usman’a son veda
Giriş Tarihi: 5.12.2020

Yeni Asır Gazetesi'nde uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yapan ve bir süredir tedavi gördüğü Medical Park İzmir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybeden Erkin Usman, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. 65 yıl boyunca gazetecilik mesleğini sürdüren Erkin Usman'ın cenazesine, eşi Gül ve oğlu Uraz Usman, yakın akrabaları, dostları ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mis-ket Dikmen katıldı.

İZMİR'İN 'ENİŞTE'Sİ DUAYEN GAZETECİ TOPRAĞA VERİLDİ
Erkin Usman'ın cenazesine, pandemi tedbirleri gereği sadece ailesi ve yakın dostları katıldı.

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