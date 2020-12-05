İzmir’de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına geri itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 3 Aralık saat 08.00'da, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.



Ayrıca 4 Aralık saat 06.00'da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 adet can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği bilgisini alarak harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından 19 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.



Karaya çıkartılan 44 düzensiz göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.