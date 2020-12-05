İzmir'de böyle giderse korona bitmez!

Korona virüs salgınına rağmen toplu taşıma araçlarında özellikle sabah ve akşam üzeri tıka basa yolculuk devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vakalarının yüzde 50 arttığını söylediği İzmir'de dün sabah saatlerinde Tepeköy-Aliağa hattında sefer yapan İZBAN treninde yoğunluk yaşandı. Korona virüs vakalarının üçüncü zirvesini yaptığı ve hastane yoğun bakımlarının tamamının dolduğu İzmir'de toplu taşıma araçlarından endişe verici görüntüler oluşması vatandaştan tepki çekti. Vaka artışlarına rağmen toplu taşımalardaki kalabalıkların önüne geçilemediği görüldü. Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen ve Tepeköy-Menemen İZBAN hattını kullanan vatandaşların istasyonlarda ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Trende kıpırdayacak yer kalmazken mesafe kuralının hiç sayıldığı ortamda salgının yayılmasına davetiye çıkarıldı.