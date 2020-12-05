İzmir'de gaybubet baskını

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'temiz' olarak adlandırdıkları öğrenildi. Örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiralanan ve örgüt içindekilerin yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde güncel örgütsel faaliyetlere devam edildiği belirlendi.



SÖZDE İLÇE İMAMLARI DA VAR

İzmir Emniyeti, toplanan bilgiler doğrultusunda operasyon için dün düğmeye bastı ve 66 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün iki numarası olan Mustafa Özcan'ın damadı Muhammed Bozkurt ile ilçe imamları, TSK ve Emniyet mahrem imamları ve örgüt içerisindeki işleyişte üst düzey yetkiye sahip isimlerin de bulunduğu öğrenildi.



ONBİNLERCE LİRALIK DÖVİZ ÇIKTI

İzmir merkezli olarak çok sayıda ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda yüklü iktarda döviz ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belirlenen şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı Muhammed Bozkurt, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 66 zanlı yakalandı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 avro, 90 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.



GARSON OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

sonra gizli tanık olan 'Garson' kod adlı kişiden ele geçirilen SD kartta bulunan 22 bin 885 doküman ile birçok dosyanın incelenmesi sonucu düzenlenen operasyonlarla yakalanan görevden ihraç 44 eski polis memurunun işlemleri tamamlandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'deki 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başka şehirlerde olan 3 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı öğrenilirken, Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin de tedaviye alındığı kaydedildi.



YUNANİSTAN'A KAÇMA PLANLARI YAPMIŞLAR

SAHTE kimliklerle dışarıya çıktığı belirlenen Muhammed Bozkurt'un, yakalandığı evin dikkat çekmemek ve tanınmamak için özellikle mütevazı seçildiği belirtildi. Zanlı Bozkurt ile gözaltındaki diğer birçok şüphelinin planları da ortaya çıktı. Bozkurt ve beraberindekilerin, ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen paralarla ve düzenledikleri sahte kimliklerle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma planları yaptıkları iddia edildi.

Fatih ŞENDİL