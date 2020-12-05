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Haberler İzmir İzmir'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 795 bin lira ceza kesildi

'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 795 bin lira kesildi

Valiliğinin hesabında yapılan açıklamaya göre, korona virüs denetimleri kapsamında alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda yapılan denetimlerde 795 bin 711 lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

İzmir'de kent genelinde geniş çaplı korona virüs denetimi: 795 bin lira ceza kesildi

İHA

05.12.2020, 11:36

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından, kent genelinde bulunan alışveriş merkezleri, iş yerleri ile kalabalık cadde ve meydanlarda korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiğine dair paylaşımda bulundu. 447 denetim ekibi ve 1216 personelin katılımı ile gerçekleşen denetimlerde, 41 alışveriş merkezinden birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 7 bin 96 iş yerinden 20 iş yerine 46 bin 661 lira idari para cezası kesilirken, 4 iş yeri sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Ayrıca, gerçekleştirilen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 803 kişiye ise, 745 bin 900 lira idari para cezası uygulanırken, maske ve diğer tedbirlere uymayan 3 bin 157 vatandaş hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
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