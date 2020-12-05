İzmir'de sağlıkçılar aşı gönüllüsü oldu

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de gönüllüler üzerinde, Çin'den getirilen koronavirüs aşısı uygulanıyor. Türkiye'de birçok merkezde yapılan bu aşının öncelikle sağlık çalışanları üzerinde denendiğini dile getiren Uzm. Dr. Özgür Batum, vatandaşların da önümüzdeki dönemde bu aşıdan isterlerse faydalanabileceğini söyledi. Gönüllü başvuru sayısının giderek arttığını ifade eden Dr. Batum, "Sağlık Bakanlığı'nın destek verdiği Çin kökenli Sinovac aşısı hastanemizde uygulanmaya başladı. Öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Türkiye'de birçok merkezde bu aşı yapılıyor. İzmir'de de bu aşıyı uygulayan üçüncü hastane olduk. Bu haftadan itibaren birçok gönüllümüz olmaya başladı" dedi.

Aşının uygulanması için geçerli olan kriterleri de sıralayan Dr. Batum, 18-59 yaş arası, daha önce koronavirüs hastalığı geçirmemiş ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmayan kişilere aşının uygulanabileceğini kaydetti. Aşının yan etki oranlarının da oldukça düşük olduğunu belirten Dr. Batum şöyle devam etti:





"Bu aşı inavaktive virüs aşısıdır. En çok görülen yan etki, aşı yapılan yerde hafif kızarıklık ve hafif baş ağrısıdır. Bunun dışında bir yan etki görülmedi. En güvenilir aşılardan biri olarak kabul ediliyor. Aşı 2 hafta arayla uygulanacak. İlk dozu uygulandıktan iki hafta sonra ikinci dozu uygulanacak. Aşısız kolu ile aşı verilen kolu karşılaştırılacak ve antikor düzeyleri yönünden etkinlik değerleri saptanacak. 3 ve 6 aydaki durumlarına bakılacak. Bu aşının ülkemizdeki uygulanırlığı dün itibariyle 2 bini geçti. Geçen hafta başladık. 20 vaka oldu ama devam ediyoruz. Çin'den getirilen aşıları uyguluyoruz. İzmir'de başka bir yerden gelen aşı yok. Aşı olduktan sonra gönüllüler her gün aranıyor. Ek bir yan etki oldu mu bir semptom gelişti mi takip ediliyor. Gönüllüler aynı şekilde korunmaya, maske kullanmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundalar"





'AŞIDA TEREDDÜTÜM OLMADI'

Aşı yaptırmak için gönüllü olduğunu söyleyen göğüs hastalıkları klinik şefi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu da kriterlere uyup uymadığının değerlendirildiğini ve uygulamaya kabul edildiğini dile getirdi. Covid servis şefi olduğu için hastalarla yakın temasta bulunduğunu belirten Kömürcüoğlu, "En yüksek bulaş riski olan hasta grubu bizde. Ülkemize gelecek aşı da Sağlık Bakanlığı'nın alım yaptığı aşı da bu Çin aşısıdır. Bunun devam eden ön çalışması kapsamında biz aşıya biraz daha erken erişmiş oluyoruz. Aralık sonunda ocak başında halka uygulanacak aşı da bu aşıdır. O nedenle aşıda tereddüt edecek bir durum yoktur" dedi.

DHA