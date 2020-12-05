Yıkımdan yükselen toza esnaf tepkisi

EGE Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağır hasar gören binalar yıkılıyor. Yıkım sırasında su kullanılmadığı için etrafta toz yığınlarının oluştuğunu belirten bölge esnafı, duruma tepki gösterdi. Esnaf, belediyeye söylenmesine rağmen sorunun bir türlü çözülmediğini ileri sürdü. Kreş işletmecisi Rahime Tükkan (33), "Burada hem evim hem kreşim var. Toz duman içinde etraf. Durum içler acısı. Evimiz, iş yerlerimiz her taraf toz duman içinde. Sağlık açısından dışarı çıkamıyoruz. Zaten pandemi var, nefes alamıyoruz. Bu olaya bir çözüm getirilmesi gerekiyor" dedi. FIRIN işletmecisi İbrahim Darıcı (41) ise, "Belediyeyi aradık, kaç sefer söyledik. Bu iş başladığından beri toz sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu.