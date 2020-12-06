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Haberler İzmir Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi

Araçta 575 adet ele geçirildi

’de bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, 575 adet ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi

İHA

06.12.2020, 12:28

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde sosyal medya üzerinden tarihi eser pazarlamaya çalışan bir şahsın Erzurum'dan İzmir'e elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için geleceği duyumu alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eserlerin bulunduğu araca operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada, şüpheliler E.A., M.F., H.Ö. ve Ş.K. ile birlikte klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 499 adet sikke, bir adet tablet, 30 adet obje, 4 adet haç, 4 adet heykel, 2 adet vazo, bir adet kandil, 8 adet madalyon, 3 adet ok ucu, bir adet mühür, 3 adet kolye ucu, 16 adet yüzük, 3 adet bilezik olmak üzere 575 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

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