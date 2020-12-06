Bayındır’ın yüzde 70’i doğalgaza kavuşuyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde doğalgaz çalışmaları hız kazandı. Kısa süre önce korona virüs geçiren Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen görevine başladı. Doğalgaz iletim hattının ilçe genelinin yüzde 70'ine ulaşacağını belirten Başkan Demirezen, "Bayındır'ın büyük bir kısmı doğalgazı kullanıyor. 2 bin 150 abone ve bin 900 gaz kullanıcısı ile gaz hattı 15 bin metreyi bulacak" dedi. Demircilik ve Bıyıklar mahallerinde çalışmaları inceleyen Demirezen, 20121'in hemen başında Hatay ve Yeni Mahalle'de de çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi.

NADİR UYSAL