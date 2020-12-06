Bez bebek Berra’nın zamanı kalmadı

İzmir'de yaşayan Nuran- Oğuzhan Akyüz çiftinin 11 aylık kızları SMA hastası Berra Akyüz, hastalığı tüm organlarını etkilediği için makinelere bağlı nefes alıyor. Doktorlar, oturur pozisyonda kalmakta zorlanan ve başını hiçbir yöne çeviremeyen Berra'nın, tedavi olmazsa en fazla 5 yaşına kadar yaşayabileceğini söylüyor. Kalıcı tedavinin yalnızca ABD'de yapılan gen terapisi ile mümkün olduğunu söyleyen anne Nuran Akyüz, "Berra tıpkı bir 'bez bebek' gibi. Bebekler uyurken sessiz olunur, ölürken değil. Lütfen Berra'ya sahip çıkın" dedi.

'TEK UMUDUMUZ BU'

Berra'nın hastalığının 40 günlükken fark edildiğini ifade eden anne Akyüz, "İyileştirmeye yönelik artık bir umudumuz var. Amerika'daki 2.4 milyon dolarlık gen tedavisinin Berra'ya uygulanmasını istiyoruz. Bu gen tedavisi 2 yaş altındaki çocuklar için yüzde 95 iyileşme sağlıyor. Tek umudumuz bu. Bunun için bir kampanya başlattık. 5 aydır kampanya yürütüyoruz. Şu anda gerekli olan paranın yüzde 10'luk kısmını tamamladık. Lütfen İzmir ve bütün şehirlerimiz Berra'ya sahip çıksın" diye konuştu. Berra'nın babası Oğuzhan Akyüz de, "Elimizden geleni yapıyoruz. Evladımın nefes almasını, yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.