Bütün emeklere yazık oluyor! İzmir'de toplu ulaşım rezaleti

YENİ Asır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir'de Kovid-19 vakalarının 3 kat arttığını açıkladığı geçtiğimiz hafta İzmir'deki toplu ulaşımda yaşanan rezaleti manşetinden gündeme getirdi. İZBAN ve metrodaki tıklım tıklım yapılan yolculukları fotoğraflarıyla ortaya koyan Yeni Asır, ayrıca İzmirim Kartlar için getirilen 30 Kasım'a kadar HES koduyla eşleştirme şartı nedeniyle ESHOT'un sınırlı sayıdaki merkezde verdiği kart değişim hizmeti nedeniyle oluşan kalabalıkları da gündeme getirdi.

SOYER ARAŞTIRDI AMA...

Büyükşehir Belediyesi'nin kartları çok az merkezden dağıttığı için, 60-64 yaş grubu ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ile öğrenci ve öğretmenler bu merkezler önünde çile çekiyordu. Yeni Asır'ın haberinin ardından HES kodu eşleştirme zorunluluğu tarihi 20 Aralık'a uzatıldı. Yeni Asır'ın toplu ulaşımda yaşanan yoğunlukla ilgili haberinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Büyükşehir olarak 17 Mart 2020'de bin 811 otobüsle 1 milyon 800 bin günlük yolcu taşıyorduk. Bugün bu rakam 800 binlere kadar düştü. Otobüs sayımız ise bin 835'e yükseldi. Metro ve İZBAN'de sefer sayılarını artırdık. Kalabalık görüntülerini gördüm. Araştırtıyorum. Sorunlu yerlere baktırıyorum" dedi. Ancak maalesef tablo büyük oranda aynı kaldı. Bu hafta içinde de metro ve İZBAN'da özellikle sabah ve akşam saatleri yoğunluk tehlike yarattı.

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

BU arada salgının hızını düşürmek için hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da metrodaki bu manzarayı değiştiremedi. Kısıtlama dışında olan ve işlerine gitmek zorunda olan İzmirliler dün sabah saatlerinde geldikleri metro istasyonlarında yine şok yaşadı. İzmirliler metroda üst üste yolculuk yapmak zorunda kaldı. Metro trenleri yine tıklım tıklım oldu. Bu durum vatandaşları isyan ettirdi.



'AKIL EDEMİYORLAR'

Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yarım saatte bir sefer koyması nedeniyle böyle bir yoğunluğun yaşandığını ifade eden İzmirliler, kısıtlama olan günlerde seferlerin özellikle sabah saatlerinde daha sık yapılması talebinde bulundu. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Kısıtlama dışında kalan ve işine gitmek zorunda olan binlerce İzmirli var. O yüzden özellikle sabah saatlerinde yarım saatte bir düzenlenen seferler yerine 10 dakika gibi daha kısa aralıklarla sefer yapılması gerekiyordu. Ama maalesef belediye bunu bile akıl edemedi. Ülke koronaya karşı eve kapanırken bizler tıklım tıklım dolu metroda korona virüse yakalanma tehlikesi yaşıyoruz" dedi.

'GEL DE KORONA OLMA'

● Derya Akçay: Bu yasak gününde teşekkür ederiz bizi kalabalık bir yere tıktığınız için! 5 dk'lık sefer saatlerini 30 dk'ya da çıkartamazsınız!

● Furkan: Yasakların olduğu günlerde sefer sıklığı ve saatini değiştiriyorsunuz ama işe giderken eshot-metro aktarma kullandığımdan görevime yetişmekte sorun yaşıyorum. Sefer sıklığı biraz daha artırılamaz mı?

● Icecy: 90 dakikada Şirinyer'den Bornova'ya geldik. Her sabah bindiğim metroda şu an 3 katı insan tıklım tıklım. Gel de korona olma! Çalışmak zorunda olanları süründürün...

● Serpiltoş: Yasak zamanı hem Fahrettin Altay'a, hem Evka-3 yönüne hizmet vermemek ne demek? O kadar çok çalışan var ki. Virüsten korunmak yerine daha çok virüs yayalım diye mi az sefer ve tek hat??? İnsanı zorla hasta edeceksiniz.

HÜSEYİN KILIÇ