Çeşme'de yazlık evler dolu, sokaklar boş! Çeşme'nin nüfusu 200 bini aştı

Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çok sayıda yazlıkçı, kısıtlama süresini yazlık evlerinde geçirmek için Çeşme'ye akın etti. Yazlıkçıların bir bölümü, korona virüs vakalarındaki artış ve uzaktan eğitim imkanı nedeniyle yaz tatili sonunda Çeşme'yi terk etmedi. İzmir depreminin ardından da çok sayıda İzmirli Çeşme'deki yazlık evlerine gelince, Çeşme'nin 44 bin 400 olan kış nüfusu 100 bini aşmıştı. Bu hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını Çeşme'de geçirmek isteyen çok sayıda yazlıkçının da Çeşme'ye gelmesiyle, Çeşme'nin nüfusu 200 bini aştı.





SAHİL KÖPEKLERE KALDI

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, özellikle hafta sonlarında vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettikleri bir yer olurken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil can dostlara kaldı. Sokak köpekleri, güzel havanın ve plajın tadını çıkardı. Hafta sonunda havanın güzel olmasına rağmen, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın markete yürüyerek gidip ihtiyaçlarını karşılayabildi. Lokanta, restoranlar ve pide salonları da evlere paket servisi yaptı.





ESNAFA KATKI OLDU

Çeşme'de markalaşmış bir işletmenin sahiplerinden Selim Akbaykal, paket servisi yaparak yazlıkçıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Korona virüs vakalarındaki artış ve İzmir depremi nedeniyle çok sayıda yazlıkçı Çeşme'de kalmayı tercih etmişti. 44 bin 400 olan Çeşme nüfusunun, bu kış 250 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun yanında hafta sonu kısıtlamasının gelmesiyle perşembe ve cuma gününden Çeşme'ye çok sayıda yazlıkçı geldi. Biz de onların yemek ihtiyacını karşılamak için evlerine paket servisi yapıyoruz. Çeşme'deki bu nüfus artışının esnafa olumlu bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.