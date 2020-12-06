  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir polisinden örnek davranış: Aç kalan hayvanları elleriyle besledi

polisinden örnek davranış: Aç kalan hayvanları elleriyle besledi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 'in Bayraklı ilçesindeki polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıttı.

İzmir polisinden örnek davranış: Aç kalan hayvanları elleriyle besledi

İHA

06.12.2020, 08:46

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları aç kaldı. Kısıtlama nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri mama dağıttı.

Polis otosunda bulunan mamaları çıkartan polis ekipleri, Bayraklı sahilinde bulunan kediler için yapılan yuvaları ziyaret ederken, yuva ve çevresine mama bıraktı. Mamaları gören kediler, yemek için mamalara akın etti.



Öte yandan polis ekiplerinin kısıtlama boyunca sık sık sokak hayvanları için yapılan yuva ve çevrelerini kontrol ettiği ve sokak hayvanlarını beslemek için mama bıraktığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir polisinden örnek davranış: Aç kalan hayvanları elleriyle besledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA