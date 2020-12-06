  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 52 litre etil alkol ele geçirildi

'de 52 litre etil alkol ele geçirildi

'in Selçuk ilçesinde etil alkol ile içki yapmaya çalışan çocuğun alkol malzemelerini ilçede faaliyet gösteren bir tekel firmasından aldığını öğrenen polis, tekel bayisine baskın yaptı. Baskında 52 litre etil alkol ile 303 adet votka ve rakı yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.

İzmir'de 52 litre etil alkol ele geçirildi

İHA

06.12.2020, 16:49

Alınan bilgiye göre, Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde kaldırımda oturan 18 yaşından küçük bir çocuğun etil alkol ile votka yaptığını gören polis, etil alkolü ilçede faaliyet gösteren tekel bayii sahibi M.K'den aldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan talimat doğrultusunda söz konusu iş yerinde yapılan aramada toplam 52 litre etil alkol ve 303 adet votka ve rakı yapımında kullanılan anason kiti ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak adliyeye sevk edilen M.K'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 52 litre etil alkol ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA