Başkan Gürbüz’den kurtarılmış bölge özrü!

FOÇA Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclisinde sarf ettiği "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözleri üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Gürbüz açıklamasında, "Meclis toplantımızda Foça'mız için söylediğim "kurtarılmış bölge" sözlerim tamamen yanlış anlaşılmıştır. Öncelikle tüm kamuoyundan yanlış anlamaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim" dedi. Gürbüz'ün belediye meclis toplantısında söylediği sözler gündem yaratmıştı.