‘Belediye otobüsleri havalandırılsın'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak şehir içinde çalışan belediye otobüslerinde yeteri kadar korona virüs salgınına karşı tedbir alınmadığını öne süren vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti. Şehir içi toplu ulaşımda kullanılan belediye otobüslerinin özellikle hafta içi yoğun bir şekilde yolcu taşıdığını aktaran vatandaşlar, belediye otobüslerinin son durağa geldiğinde kapılarının açılarak havalandırılması gerektiğini söyledi. Bazı belediye otobüsü şoförlerini uyarmalarına rağmen sıcak havada klima, soğuk havada da kalorifer açarak araç içerisinde hava sirkülasyonu sağladığını da iddia eden vatandaşlar, "Bu şekilde herkesin aldığı nefes birbirine karışıyor. Belediye otobüsleri seferlerden önce havalandırılmalı" dediler.