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Haberler İzmir BİSİM vandallarının önüne geçilemiyor

vandallarının önüne geçilemiyor

BİSİM vandallarının önüne geçilemiyor
Giriş Tarihi: 7.12.2020

İZMİRLİLERİN büyük bir keyifle kullandığı BİSİM'e ait bisiklet ve istasyonlara verilen zararların önüne geçilemiyor. Yetkililer, vandalizm olarak niteledikleri olayların sorumlularının defalarca yakalandığını ancak çoğunlukla yaşları 18'den küçük olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirtiyor. İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, "Bu zararları sürekli olarak veren kişiler belli. Bunlar hakkında açtığımız 191 dava var. Ancak ne yazık ki aynı suçu işlemeye devam ediyorlar" dedi.

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