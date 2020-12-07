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Haberler İzmir Dolandırıcılık çetesi hesap veriyor

Dolandırıcılık çetesi hesap veriyor

Dolandırıcılık çetesi hesap veriyor
Giriş Tarihi: 7.12.2020

İZMİR'DE kurdukları çağrı merkezleriyle Türkiye'de yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 39 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT lideri Amar Sun'un Almanya'da cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken, hem kendisinin hem de örgüt üyelerinin kendilerine yöneltilen suçları polisteki ifadelerinde kabul etmediği öğrenildi. Çete lideri Sun'un, geçmiş dönemlerde Almanya'da dolandırıcılık sebebiyle cezaevine gönderildiği ancak bir süre sonra firar ettiği ortaya çıktı.

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