Haklarını istediler işlerinden oldular

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri sürekli emek, hak ve adalet kavramlarından dem vururken CHP yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nden şok bir adım geldi. CHP'li Başkan Cemil Tugay, Kovid-19 salgını döneminde işten çıkarmanın yasak olduğu ve çalışanlar için kuruluşlara çeşitli destekler de sağlandığı bir dönemde belediye şirketi Kent A.Ş'de 20 yılı aşkın süredir çalışan Ahmet Savaş Utanç, Mecit Koç ve Erdal Ataş'ı ödenmediğini belirttikleri 8 ikramiye ve 2 adet geriye dönük adı verilen toplu sözleşme alacağını almak için dava açmalarının ardından kapı önüne koydu.



TAZMİNATLARI DA VERİLMEDİ

3 isme tazminatları da verilmedi. İşten çıkarma gerekçesi oluşturmak için "şirket yönetimi hakkında konuşma" gibi suçlamalarla savunmaları alındıktan iş akitleri feshedilen 3 çalışan duruma isyan etti ve haklarını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı. Hakları için dava açan diğer çalışanlar da, bu işten çıkarmaların ardından tedirgin bir bekleyişe girdi. İşten çıkarılan isimlerden Ahmet Savaş Utanç, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, kendilerinin kurban seçilerek geçmiş alacakları için dava açmayı düşünen yüzlerce şirket çalışanına da gözdağı verildiğini iddia etti. Karşıyaka Belediyesi, biriken borçları nedeniyle zaman zaman gerek kendi bünyesinde gerekse de bağlı Kent A.Ş'de çalışanların maaş ve alacaklarını ödemekte zorlandı. Kent A.Ş'de bir grup çalışan 8 ikramiye ve 2 adet geriye dönük adı verilen toplu sözleşme alacakları için dava açtı. Ne olduysa işte bu hamleden sonra oldu. İddiaya göre bu hak arayışında ismi öne çıkan ve ara kademe yönetici konumunda yer alan Ahmet Savaş Utanç, Mecit Koç ve Erdal Ataş'tan savunma istendi. Savunma istemi yazılarında, "Yönetimimizce işyerinde çalışanlarla, sıklıkla yöneticisi olduğunuz şirket üst yönetimi hakkında eleştirilerde bulunduğunuz, yaptığınız olumsuz konuşmalar ve propaganda nedeni ile çalışanların iş görme ve çalışma isteklerini deforme ettiğiniz, ciddi mali sıkıntı içinde olduğunu bildiğiniz şirketin kasten ödemeleri ertelediği yönünde asılsız isnatlarda bulunduğunuz öğrenilmiştir" denildi.



SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

3 ismin geçtiğimiz günlerde çıkışı verildi. Gönderilen sözleşme fesih yazılarında, "İş akdiniz işyerinde işveren hakkında olumsuz ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması, bu şekilde diğer çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olması ve çalışma huzuru ile iş barışını bozma nedenleri ile İş Kanunu'nun 25(1)/II(e) maddesi gereğince feshedilmiştir" denildi. Aldıkları yazı ile şok olan üç isim, hukuki mücadele başlattı.





'SİRKET ÇALISANLARINA GÖZDAGI VERİLDİ'

KENDİLERİNİN kurban seçilerek alacakları için dava açmayı düşünen yüzlerce şirket çalışanına da gözdağı verildiğini öne süren Ahmet Savaş Utanç, "Hak ve hukuktan bahsediyorlar ama maalesef bize bu uygulamayı reva gördüler. Dava açınca önce ücretsiz izne çıkardılar. Ardından asılsız isnatlarla savunmamızı aldılar ve en son 27 Kasım'da iş akdimize son verdiler. Biz bu haksız uygulamaya karşı haklarımızı almak için dava açtık. Adalet elbet bir gün yerini bulacaktır" dedi.





SUÇLAMALARI REDDETTİLER

HAKLARINDAKİ suçlamaları kabul etmeyen 3 isim, verdikleri savunmalarda, "Tarafımızca yalnızca yasadan ve sözleşmeden kaynaklanan ve fakat bugüne değin ödenmemiş ve kimi zaman aşımına dahi uğramış hak ve alacaklarımız için dava açtığımız ve arabuluculuk sürecini başlatmamız söz konusudur. Gayet tabiidir ki, haklarımızı yasal yollarla aramış olmamız, belirtilen isnatlara maruz kalmamızı gerektirmez. Emeğimizi ve mesaimizi özveri ve fedakarlıkla şirketinize hasreden çalışanlar olarak zayıf konumda olmamız haklarımızı aramamızı ve dava yoluna başvurmamızı engellememelidir" ifadelerini kullandı.

Erhan GÜLENÇ

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