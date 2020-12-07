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Haberler İzmir İGC Başkanı Dikmen’e 1 ay arayla ikinci acı

İGC Başkanı Dikmen’e 1 ay arayla ikinci acı

İGC Başkanı Dikmen’e 1 ay arayla ikinci acı
Giriş Tarihi: 7.12.2020

KASIM ayında müzisyen babası Toygun Dikmen'i kaybeden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, bu kez de annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Dikmen'in annesi Raşide Dikmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından, yakınları ve cemiyet üyeleri de sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı. Dikmen'in annesinin cenazesinin bugün saat 13.00'da Çeşmealtı Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Yeni Asır gazetesi olarak Dikmen'in acısını paylaşıyor ve kendisi ile yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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